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В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена

Конгрессвумен Блэкберн потребовала отставки Салливана с поста советника

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Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Конгрессвумен Марша Блэкберн потребовала от президента США Джо Байдена «немедленно отстранить» Джейка Салливана от должности помощника по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо сенатора-республиканца от штата Теннесси.

Она указала в послании, что Салливан «регулярно вводил в заблуждение» все правительство относительно угроз безопасности в мире.

Конгрессвумен напомнила, что «всего за восемь дней» до обострения палестино-израильского конфликта Салливан заявил, что на Ближнем Востоке спокойнее, «чем за последние два десятилетия».

«Таково восприятие Ближнего Востока у Джейка Салливана. Это неприемлемо», — резюмировала Блэкберн.

10 октября в США рассказали о возможной поддержке Украины и Израиля. По словам Салливана, имеющихся в бюджете Вашингтона средств на это хватит. По его словам, Вашингтон также в состоянии одновременно поддерживать союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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