Блинкен заявил конгрессменам об угрозе вторжения Азербайджана в Армению

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей в американском конгрессе о возможном вторжении Азербайджана в Армению в обозримом будущем, пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что в телефонном разговоре 3 октября группа американских законодателей-демократов спросила Блинкена о мерах, которые администрация президента может принять в отношении Азербайджана после недавнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

По данным издания, в ответ глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти США «ищут возможности, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности» и планируют пересмотреть предоставление Азербайджану военной помощи.

Блинкен добавил, что в Госдепе «считают возможным вторжение Азербайджана в южную часть Армении в ближайшие недели».

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.