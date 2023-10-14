Лукашенко прокомментировал потерю равновесия на саммите СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал случай с потерей равновесия, произошедший на ступеньках саммита СНГ в Бишкеке. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, видно, как белорусский президент поднимается по лестнице с зонтом в руках и в какой-то момент теряет равновесие. Ему понадобилось прервать шаг, чтобы не упасть.

«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: «Не дождетесь», — говорится в сообщении.

До этого президент США Джо Байден снова не удержался и споткнулся при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия.

Байден не смог преодолеть около пяти ступеней лестницы, чтобы оказаться на сцене. Он споткнулся, но устоял на ногах, ухватившись за перила.

Американский президент также выражал желание залезть на дерево во время встречи со спонсорами своей предвыборной кампании.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.