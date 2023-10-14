Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«То, что мы предлагаем, это призвать к немедленному перемирию (на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru»), необходимо начать переговоры», — сказал постпред по итогам закрытого заседания Совбеза, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

По его словам, российская сторона запросила от членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции «до 12:00 (19:00 мск. — прим. «Газеты.Ru») субботы».

Дипломат также указал, что часть членов Совбеза всемирной организации положительно отреагировали на проект резолюции РФ, другие сдержанно.

Накануне президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.