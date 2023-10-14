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Небензя заявил о непонимании бездействия СБ ООН по ближневосточному кризису

Небензя: Россия не может смириться с бездействием СБ ООН по конфликту в Газе

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РИА «Новости»

Россия не может смириться с бездействием Совбеза ООН по проблеме урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«В нынешних обстоятельствах Россия не может согласиться c полным бездействием <…> со стороны Совета безопасности», — сказал он.

10 октября в ХАМАС признали достойной позицию России в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту. С таким заявлением Al-Jazeera выступил член политбюро движения Муса Абу-Марзук. По его словам, позиция России была достойной, она не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию на заседании СБ.

Накануне в ходе выступления в Совбезе ООН Небензя подчеркнул, что Москва в ситуации с обострением вокруг сектора Газа выступает за прекращение огня и проведение переговоров.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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