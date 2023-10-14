Республиканцы выбрали Джордана кандидатом на пост спикера палаты представителей

Джим Джордан, республиканец от штата Огайо, заручился поддержкой большинства однопартийцев в палате представителей конгресса для выдвижения своей кандидатуры на пост ее спикера. Об этом сообщило агентство Associated Press по итогам закрытого голосования фракции.

Джордан обошел по итогам голосования конгрессмена от штата Джорджия Остина Скотта. Теперь ему предстоит преодолеть внутрипартийный раскол в палате представителей, чтобы стать спикером. Голосование в нижней палате конгресса запланировано на следующую неделю из-за продолжающихся споров между республиканцами.

В начале октября большинство в палате представителей проголосовало за отстранение от должности спикера республиканца Кевина Маккарти впервые в истории США.

Накануне в конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила перенести это «сражение» на площадку всей палаты представителей.

Ранее в конгрессе предложили не работать в пятницу из-за протестов.