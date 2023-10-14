Россия в ООН призвала к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

Россия представила Совету Безопасности ООН резолюцию в которой говорится о призыве к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС, сыпясь на текст распространенного делегацией проекта резолюции.

«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», — говорится в проекте.

В подготовленном Россией документе говорится о призыве немедленно прекратить огонь и освободить заложников, а также осуждается насилие против мирных граждан и акты терроризма.

Также в резолюции говорится о беспрепятственном обеспечении и распространении гуманитарной помощи, создании условий для эвакуации гражданских лиц.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.