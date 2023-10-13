В МИД РФ заявили о проработке возможности эвакуации россиян из сектора Газа

Министерство иностранных дел России прорабатывает возможности эвакуации граждан РФ и граждан стран СНГ из зоны боевых действий палестино-израильского конфликта. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает журнал «Международная жизнь».

По ее словам, в связи с резкой эскалацией напряженности в зоне данного конфликта министерство «прорабатывает (в том числе в межведомственном формате) модальности возможной эвакуации российских граждан и граждан государств СНГ из зоны боевых действий».

До этого стало известно, что сотни граждан РФ подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об их эвакуации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.