Генсек ООН призвал остановить взаимные обстрелы на границе Израиля и Ливана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить взаимные обстрелы на границе Израиля и Ливана. Такое заявление руководитель международной организации сделал перед началом закрытого заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Согласно полученной информации, участники совещания обсудят текущую ситуацию на Ближнем Востоке. При этом в преддверии мероприятия генсек международной организации отметил, что обмены ударами между армиями Израиля и Ливана вызывают серьезное беспокойство.

«Это должно прекратиться», — подчеркнул Гутерриш.

Также, общаясь с журналистами, руководитель ООН обратил внимание на критическое состояние системы здравоохранения в секторе Газа. По его словам, она находится на грани коллапса из-за огромного количества раненых и обстрелов больниц.

13 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что принадлежащий войскам страны беспилотник атаковал объекты движения «Хезболла». В опубликованном в Telegram-канале заявлении было указано, что речь идет о целях на ливанской территории. При этом другие подробности о ситуации в регионе не уточнялись.

Ранее в Белом доме заявили, что американские власти не видят признаков подготовки третьих сил к вмешательству в конфликт между Израилем и Палестиной.