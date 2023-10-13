Зеленский заявил о важности зернового коридора для финансирования ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что продолжение работы зернового коридора важно для получения страной прибыли и использования этих денег на содержание национальной армии. Об этом глава государства заявил в ходе брифинга по итогам встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев с благодарностью относится ко всей предоставляемой зарубежными партерами помощи. Однако, по словам президента, заработные платы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью финансируются правительством страны.

«Поэтому нам нужно где-то брать эти деньги, как-то генерировать, чтобы экономика жила, и зерно очень важно», — подчеркнул Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как добавил глава государства, Киев не хочет ограничивать экспорт исключительно продуктами питания. В то же время он указал на необходимость усилить защиту альтернативного зернового коридора в Черном море.

В частности, по словам украинского лидера, для этого надо начать страховать суда и организовать конвой. По словам Зеленского, все это страна рассчитывает сделать при поддержке со стороны западных государств.

13 октября исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что прибыл в украинский город Одессу. При этом он заявил о планах королевства снабдить ВСУ дополнительными снарядами для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и оказать помощь при покупке патрульных катеров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о влиянии «колониальных привычек» Запада на реализацию черноморской инициативы.