Глава МИД Венгрии заявил, что Украина подняла цену на транзит нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина подняла плату за транзит нефти, и выразил надежду, что больше эту плату поднимать не будут. Об этом он сообщил журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя», передает Magyar Nemzet.

«Было бы лучше, если бы они не подняли тариф за транзит, но поскольку нефтепровод находится на территории Украины, мы как бы зависим от их решений», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что его разозлило решение украинских компаний увеличить плату за транзит российской нефти. Из-за действий Киева в республике растет уровень инфляции.

Он отметил, что в настоящее время Будапешт вынужден закупать топливо по цене в 3,5 раза выше рыночной. В результате страна тратит на 48 млрд форинтов (€125 млн) больше, чем могла бы.

На этом фоне венгерским предприятиям пришлось поднять цену на бензин, а инфляция в стране увеличилась на 0,5% за последние несколько месяцев. Тем не менее Орбан уточнил, что в текущей ситуации испытывает «противоречивые чувства».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.