Глава Еврокомиссии заявила о праве Израиля защищать себя

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о праве Израиля защищать себя после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Европа стоит на стороне Израиля. И Израиль имеет право защищаться. Фактически он обязан защищать свой народ», — заявил она.

По словам фон дер Ляйен, оправдать действия ХАМАС нельзя, поскольку они являют собой теракты. При этом она подчеркнула, что действия ХАМАС не имеют ничего общего с чаяниями палестинского народа. Евросоюз является одним из основных спонсоров гуманитарных миссий на территории Палестины.

До этого сообщалось о встрече фон дер Ляйен с Нетаньяху.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.