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Эрдоган раскритиковал Блинкена за подход к конфликту на Ближнем Востоке

Эрдоган: Блинкен подходит к войне на Ближнем Востоке исходя из национальности

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Jacquelyn Martin/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за подход к конфликту на Ближнем Востоке. По его словам, Блинкен делает это на основе национальной принадлежности, а не занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Эрдоган, во время переговоров с министром иностранных дел Турции Блинкен заявил, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности.

«Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности», — заявил турецкий лидер.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с Энтони Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Перед встречей в расширенном формате Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов.

До этого Блинкен заявил, что палестинская атака на Израиль эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в США.

Ранее Блинкен приобнял Нетаньяху со словами поддержки.

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