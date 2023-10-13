Эрдоган раскритиковал Блинкена за подход к конфликту на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за подход к конфликту на Ближнем Востоке. По его словам, Блинкен делает это на основе национальной принадлежности, а не занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Эрдоган, во время переговоров с министром иностранных дел Турции Блинкен заявил, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности.

«Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности», — заявил турецкий лидер.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с Энтони Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Перед встречей в расширенном формате Нетаньяху поблагодарил Блинкена за безоговорочную поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов.

До этого Блинкен заявил, что палестинская атака на Израиль эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в США.

Ранее Блинкен приобнял Нетаньяху со словами поддержки.