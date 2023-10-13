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Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения 7 октября

Путин заявил, что отпраздновал свой день рождения с Токаевым и Мирзиеевым

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отметил свой день рождения в компании казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА Новости.

Как сказал российский лидер, 7 октября после завершения официальных мероприятий они с зарубежными коллегами «сообразили на троих». При этом сначала глава Кремля дал старт импорту газа из РФ в Узбекистан.

Согласно имеющейся информации, поставки топлива осуществляются через территорию Казахстана. В связи с этим лидеры обеих республик также приняли участие в торжественном мероприятии.

«Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли», — уточнил Путин.

Он добавил, что стороны проделали огромную работу перед началом поставок газа. Перед Москвой, Астаной и Ташкентом стояла определенная задача — успеть к началу отопительного сезона.

Уже после завершения официальной части в подмосковной резиденции президента РФ состоялся обед. Путин подчеркнул, что они с Токаевым и Мирзиеевым «посидели втроем».

Ранее российский лидер оценил возможность визитов в другие страны, помимо Китая.

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