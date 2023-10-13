Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тель-Авиве. Об этом сообщается на странице председательницы ЕС в социальной сети X.

«Время объединиться для борьбы с террором. Израиль может рассчитывать на ЕС», — подчеркнула она.

До этого глава Госдепа Энтони Блинкен сказал Нетаньяху, что США рядом и никуда не уйдут с Ближнего Востока.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.