Палестина требует безопасного коридора для доставки помощи в сектор Газа

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штаййе заявил, что страна требует безопасного коридора для доставки помощи в сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, передает Reuters.

Он назвал блокаду сектора Газа военным преступлением.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти страны прорабатывают с Египтом вопрос об эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом дипломат рассказал в ходе круглого стола «Россия — Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

До этого Каир сообщил о планах начать переговоры с представителями движения ХАМАС об освобождении заложников. В первую очередь речь идет об иностранных гражданах и лицах с двойным гражданством, уточнил телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».