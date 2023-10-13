Небензя заявил о формальном завершении контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинской армии в зоне боевых действий можно считать формально законченным. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что российские войска уже в течение нескольких недель активно наступают на линии фронта. При этом наступление ведется практически по всей линии соприкосновения, уточнил он.

«Таким образом так называемое украинское контрнаступление можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, — десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать», — сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

13 октября советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ответственность за провал контрнаступления лежит на странах Запада. По его словам, операция пошла не по плану из-за низкой скорости поставок вооружений.

Чиновник уточнил, что Киев начал активные переговоры с зарубежными партнерами еще осенью 2022 года. Главной темой обсуждений было предоставление Украине военной помощи, однако принятие соответствующих решений и согласование поставок было очень медленным. Именно тогда график снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) техникой оказался нарушен, подчеркнул Подоляк.

В конце сентября британский журнал The Economist сообщил, что администрация США не исключает завершения украинского контрнаступления через шесть-семь недель. При этом, согласно данным издания, американские чиновники начали активно споряить по поводу оценок успеха ВСУ.

Ранее на Украине раскрыли минимальную цель для «успешного» завершения контрнаступления.