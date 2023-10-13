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В МИД России дали совет США на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Рябков призвал США не ловить рыбу в мутной воде на фоне событий в Израиле

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал Соединенные Штаты «не ловить рыбу в мутной воде» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, Россия считает складывающуюся в ближневосточном регионе ситуацию «крайне трудной» и призывает Вашингтон «не ловить рыбу в мутной воде», как США привыкли это делать в любых ситуациях.

Рябков также завил, что потенциал для дальнейшей дестабилизации на фоне обострения конфликта «огромен».

«Мы осуждаем ближневосточный курс США, который во многом и стал первоисточником нынешней вспышки вооруженного противостояния», — сказал он.

13 октября министр обороны США прибыл в израильский город Тель-Авив с рабочим визитом. У главы Пентагона запланированы несколько встреч с высокопоставленными чиновниками страны и осмотр американских вооружений. Речь идет о технике, которую США оперативно передали Израилю в первые дни после эскалации конфликта.

Тогда же стало известно о планах Вашингтона снабдить израильскую армию средствами противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасами и артиллерийскими орудиями. Как сообщило издание Defense News со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве, власти страны также рассмотрят запрос Израиля на предоставление дополнительной системы «Железный купол».

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна обязательно вступится за Израиль в случае атаки на него со стороны других государств.

Ранее Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту.

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Война в Израиле
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