Путин прокомментировал возвращение Фридмана

Президент России Владимир Путин, комментируя возвращение бизнесмена Михаила Фридмана, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое — нарушать морально-этические нормы, передает ТАСС.

«Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?» — сказал он.

Ранее член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев отреагировал на начатую в отношении миллиардера Михаила Фридмана проверку по факту обвинений в государственной измене и дискредитации Вооруженных сил России.

По словам российского парламентария, следует основательно изучить все вероятные факты нарушений со стороны Фридмана.

Как считает российский депутат, окончательный статус Фридмана по упомянутой ситуации должны определить Генпрокуратура или суд.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».