Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин прокомментировал возвращение Фридмана

Путин напомнил об обязанности ответа перед законом в ответ на вопрос о Фридмане

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, комментируя возвращение бизнесмена Михаила Фридмана, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое — нарушать морально-этические нормы, передает ТАСС.

«Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?» — сказал он.

Ранее член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев отреагировал на начатую в отношении миллиардера Михаила Фридмана проверку по факту обвинений в государственной измене и дискредитации Вооруженных сил России.

По словам российского парламентария, следует основательно изучить все вероятные факты нарушений со стороны Фридмана.

Как считает российский депутат, окончательный статус Фридмана по упомянутой ситуации должны определить Генпрокуратура или суд.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий