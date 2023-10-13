Эрдоган высказался за создание двух государств в Палестине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за создание еврейского и арабского государств в Палестине. Об этом сообщаетТАСС.

«Международное сообщество должно прислушаться к предложениям Турции по созданию двух государств для окончательного решения проблемы», — заявили в канцелярии Эрдогана.

До этого Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

Формула о создании двух государств на территории Палестины была закреплена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года резолюцией № 181 незадолго до создания Израиля 14 мая 1948 г.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.