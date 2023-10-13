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Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на саммите СНГ

Путин заявил, что находится в контакте с премьером Армении Пашиняном

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что находится в контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, несмотря на его отсутствие на саммите Союза независимых государств (СНГ) в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с ним в контакте, и приглашение есть, и его приглашение есть в Россию, посмотрим», — сказал Путин.

При этом он отметил, что Пашиняну сейчас «не до поездок».

«Ну мы же все понимаем, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха», — сказал российский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван «ничего не покидал» и не аннулировал в отношениях с Москвой.

До этого Пашинян заявлял, что в случае выхода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха они будут должны вернуться в Россию.

Также Пашинян заявил, что решение Еревана начать процедуру ратификации Римского статута было принято до решения Международного уголовного суда (МУС) против президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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