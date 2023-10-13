Путин высказался об отношениях РФ с Грузией

Президент РФ Владимир Путин назвал «ровными» отношения РФ с Грузией. Заявление было сделано на саммите Союза независимых государств (СНГ) в Бишкеке, сообщает ТАСС.

«У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, ухудшение отношений Грузии со странами СНГ произошло после южноосетинского конфликта в 2008 году.

«Причем здесь СНГ, непонятно», — прокомментировал это отдаление президент России.

СНГ был создан 8 декабря 1991 года после подписания в Беловежской пуще «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств». Организацию называют формой «мирного развода» бывших республик Советского Союза.

По словам президента, Украина и Грузия, несмотря на то, что числились в формате СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия утрачивает собственную идентичность.

До этого власти Грузии запретили экспорт и транзит в Россию ввезенных из Евросоюза автомобилей.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».