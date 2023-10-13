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Эрдоган заявил, что «колониальные привычки» Запада повлияли на зерновую сделку

Эрдоган: колониальные привычки Запада повлияли на работу зерновой сделки

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колониальные привычки Запада в отношении африканских государств отразились на работе черноморской зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, старые колониальные привычки заявили о себе и здесь. Проблемы наших африканских братьев и сестер не были приняты во внимание западными странами. Лично мы придаем большое значение сбалансированному распределению зерна в африканские страны», — сказал турецкий лидер.

По его словам, на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он обсуждал, что можно сделать для решения зерновой проблемы. Москва и Анкара ведут диалог, чтобы на первом этапе поставить на африканский континент один миллион тонн зерна, подчеркнул Эрдоган.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но пока требования России не выполнены. Дипломат обратил внимание, что сначала нужно добиться снятия санкций с российских удобрений и сельхозпродукции, а затем уже говорить о возобновлении других частей стамбульских договоренностей. До этого в течение года России только давали обещания, указал Вершинин.

Сделка прекратила свое существование 18 июля. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои страны, а главная миссия сделки — поставки зерна нуждающимся странам, в том числе Африке, — так и не была реализована.

Ранее страны G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку.

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