Путин не исключил поездки в другие страны, кроме Китая

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность поездок в другие страны, помимо Китая. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА Новости.

«Вы знаете <...> я не исключаю этого», — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Тем не менее он подчеркнул, что пока не строит никаких конкретных планов насчет заграничных поездок. По словам президента, в настоящее время в России есть множество нерешенных внутренних вопросов и они требуют особого внимания.

13 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение посетить с визитом Ирак. Об этом представитель главы государства рассказал во время регулярного брифинга, однако другие подробности раскрывать не стал.

В конце сентября президент РФ сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить его страну. Как сказал российский лидер на встрече с китайским министром иностранных дел Ван И, целью его визита станет участие в Международном форуме «Один пояс — один путь». Мероприятие пройдет в середине октября в Пекине.

Ранее Путин принял участие в заседании Совета глав стран СНГ в Бишкеке.