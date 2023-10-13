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Путин призвал обращаться в посольство всем, кто хочет покинуть Израиль и Палестину

Путин: граждане РФ могут обратиться в посольство, если хотят покинуть Израиль

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал обращаться в посольство всем гражданам России, кто хочет быстро покинуть Израиль и Палестину, передает ТАСС.

«Если есть хоть один человек, который хочет срочно покинуть эти территории, мы готовы помочь», — сказал он.

Ранее посольство РФ в Израиле посоветовало россиянам покинуть страну, пока есть возможность.

В дипмиссии добавили, что пока есть возможность покинуть Израиль самостоятельно, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний.

Со своей стороны, посольство отметило, что продолжает следить за ситуацией с вылетами из международного аэропорта в Тель-Авиве.

10 октября посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов сообщал, что сотни граждан России подали в российское посольство в Израиле заявления с просьбой об их эвакуации. Дипломат напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды. Сейчас они работают практически в регулярном режиме с рядом ограничений.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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