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Путин назвал самую бедную европейскую страну

Путин: Молдавия уступила Украине статус самой бедной европейской страны

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Александр Казаков/РИА Новости

Молдавия долгое время была самой бедной европейской страной, однако сейчас она «уступила пальму первенства» Украине. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Во время мероприятия он подчеркнул, что сейчас Украина является самой бедной страной в регионе. При этом речь идет как о ее доходах, так и о всех остальных экономических показателях.

«Недавно была самая бедная [Молдавия]. Она уступила эту пальму первенства Украине», — указал Путин.

13 октября российский лидер выступил на саммите Союза независимых государств (СНГ), который состоялся в Бишкеке. В своей речи он прокомментировал членство Украины и Грузии в организации.

Как сказал президент, Киев и Тбилиси до сих пор считаются участниками данной международной структуры. Однако, по словам Путина, они не работаю в этом формате. Более того, украинские власти сразу после подписания договора уклонились от масштабного сотрудничества в рамках СНГ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина де-юре остается государством — членом СНГ.

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