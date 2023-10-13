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В МИД ФРГ заявили, что ХАМАС взял в заложники население Газы

Глава МИД ФРГ Бербок: ХАМАС взял в заложники все население Газы

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Ramez Mahmoud/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что радикальное движение ХАМАС держит в заложниках все население сектора Газа. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство ФРГ в соцсети Х (ранее Twitter).

«Как министр иностранных дел Германии, я глубоко привержена праву Израиля на существование и безопасность. Безопасность Израиля является для нас парадигмой государственной политики. Израиль пользуется нашей всесторонней солидарностью и полной поддержкой», — говорится в заявлении.

При этом Бербок отметила, что «в своих вероломных расчетах ХАМАС теперь прикрывается людьми». По ее словам, радикальное движение взяло в заложники все население сектора Газа.

«Их туннели и склады с оружием находятся под домами, супермаркетами, больницами», — подчеркнула Бербок.

Ранее министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили Организацию объединенных наций (ООН) о подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Представители ООН считают, что это приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее в ООН заявили о необходимости открытия гуманитарного коридора в Газу.

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