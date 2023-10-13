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В Кремле сообщили, что Путина ждут в Ираке с визитом

Песков: Путин получил приглашение посетить Ирак

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Представители властей Ирака направили президенту РФ Владимиру Путину приглашение посетить ближневосточную республику. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались, получал ли глава государства приглашение посетить Ирак. При этом, отвечая на данный вопрос, представитель российского лидера подтвердил эту информацию.

«Да, его ждут в Ираке», — указал Песков, не став уточнять никаких деталей.

Также в ходе брифинга пресс-секретарь прокомментировал готовящуюся поездку президента в Пекин. Глава государства намерен посетить КНР в период с 16 по 18 октября для участия в Международном форуме «Один пояс — один путь».

Корреспонденты отметили, что на мероприятие также прибудет венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В связи с этим они хотели узнать, планирует ли Путин провести двустороннюю встречу с главой правительства.

В свою очередь, Песков заявил об отсутствии у президента соответствующих планов. Тем не менее он уточнил, что так или иначе все гости будут общаться между собой на полях форума.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что правительство страны обсуждает с Россией возможность интеграции инфраструктурных проектов «Север — Юг» и «Пути развития».

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