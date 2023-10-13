Песков оценил возможность выбора РФ в качестве площадки по переговорам Баку и Еревана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что было бы логично, если переговоры о нормализации отношений Азербайджана и Армении прошли бы на российской площадке. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы слышали слова президента, мы готовы предоставить свою площадку», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном.

«Конечно, было бы логично, если это было все на российской площадке так или иначе», — заявил он, отметив, что выбор остается за Баку и Ереваном.

Также Песков заявил, что Россия продолжает диалог с Арменией, несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не посетил саммит СНГ в Бишкеке. По его словам, позиция Азербайджана по мирным переговорам с Арменией конструктивна.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.