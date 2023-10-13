Блинкен заверил Кулебу в продолжении поддержки Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых представитель Белого дома подтвердил приверженность поддержке Киева. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Во время нашего телефонного разговора [Блинкен] подтвердил: США по-прежнему сосредоточены на оказании помощи Украине в противодействии … агрессии. Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться», — следует из публикации.

Там также отмечается, что стороны осудили нападение ХАМАС на Израиль и обсудили последствия конфликта для глобальной безопасности.

Ранее американский журналист Стивен Гарднер заявил, что Соединенные Штаты боятся истощающей войны на два фронта из-за ситуации с Израилем и Украиной.

«США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну», — утверждает он.

До этого Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание западных стран к конфликту на Украине может уменьшиться. Он подчеркивал, что внимание «мирового сообщества» может снизиться.

Ранее в конгрессе США раскритиковали помощь Украине.