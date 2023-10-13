В Кремле сделали заявление по поводу пленных в зоне конфликта в Израиле россиян

Сейчас нет точной информации о россиянах, находящихся в заложниках в зоне палестино-израильскго конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что посольства обеих стран работают в этом направлении.

10 октября посол России Анатолий Викторов сообщал, что в плен к ХАМАС попали десятки лиц с двойным гражданством, в том числе россияне.

Также заместитель главы политбюро палестинской радикальной организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял в беседе с телеканалом Al Jazeera, что среди захваченных в плен жителей Израиля есть люди с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским. Он отмечал, что ХАМАС контактирует с Россией по этому вопросу.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, РФ продолжит настаивать на прекращении кровопролития и это не помешает ей вести переговоры об освобождении россиян-заложников.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.