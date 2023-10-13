В Кремле сообщили о продолжении диалога с Арменией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает диалог с Арменией, несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не посетил саммит СНГ в Бишкеке. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, позиция Азербайджана по мирным переговорам с Армений конструктивна.

Ранее сообщалось, что Армения просит Международный суд ООН распорядиться о временных мерах в отношении Азербайджана, чтобы предотвратить дальнейшее вынужденное переселение этнических армян из региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армянской делегации в суде Егише Киракосян.

По его словам, суд должен принять меры в отношении Баку, чтобы остановить «этнические чистки» в отношении Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.