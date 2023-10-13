В Кремле заявили, что Путин и Орбан пока не планируют личную встречу в КНР

Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Китае в настоящее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал информацию, согласно которой российский лидер и глава правительства Венгрии одновременно посетят КНР. Согласно имеющимся данным, это произойдет в период с 16 по 18 октября.

При этом в ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались у Пескова, будет ли глава государства проводить отдельную встречу с Орбаном. Однако официальный представитель президента указал, что на данный момент у Путина нет соответствующих планов.

«С другой стороны, они все будут в одном мероприятии принимать участие, поэтому на полях так или иначе все участники будут общаться», — уточнил пресс-секретарь Кремля.

12 октября стало известно о готовящемся визите венгерского премьер-министра в Пекин. Как рассказали в пресс-службе Орбана, он должен посетить азиатскую страну для участия в Международном форуме «Один пояс — один путь».

По данным агентства ТАСС, представители главы правительства не смогли ответить на вопрос о возможной организации двусторонних переговоров Орбана и Путина. В пресс-службе лишь заявили, что в рамках форума премьер-министр выступит с речью.

20 сентября президент РФ сообщил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить его государство. Целью визита станет участие в форуме «Один пояс — один путь», добавил Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

Ранее в МИД России заявили, что во время визита президента в Китай между странами будут заключены новые соглашения.