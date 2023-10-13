Песков высказался о членстве Украины в СНГ

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина де-юре является страной-членом СНГ (Содружества независимых государств). Об этом пишет ТАСС.

Свои слова Песков объяснил тем, что страна не прекращала членство в СНГ.

СНГ был создан 8 декабря 1991 года после подписания в Беловежской пуще «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств». Организацию называют формой «мирного развода» бывших республик Советского Союза.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Украина с самого начала полномасштабно не принимала участия в работе.

По его словам, Киев изначально по сути дела уклонился от масштабного сотрудничества в рамках данного союза.

Президент также отметил, что совместная работа в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки, однако этот формат на данный момент востребован.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.