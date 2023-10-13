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13 октября состоится заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Полянский сообщил о проведении заседания Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву

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Mary Altaffer/AP

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что потребованное российской стороной заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву пройдет 13 октября в 17:00 мск в Нью-Йорке. Заявление было размещено в Telegram-канале дипломата.

На заседании в России заявили в качестве докладчика известного американского журналиста Гарланда Никсона. Заседание было запрошено сразу после того, как украинская сторона запросила заседание в связи с якобы ракетным ударом ВС РФ по селу Гроза в Харьковской области, которое прошло 9 октября.

Ранее в США обвинили Украину в продаже западного оружия палестинским боевикам.

«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», — сказал он.

До этого запрошено российской стороной 6 сентября.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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