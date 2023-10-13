13 октября состоится заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что потребованное российской стороной заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву пройдет 13 октября в 17:00 мск в Нью-Йорке. Заявление было размещено в Telegram-канале дипломата.

На заседании в России заявили в качестве докладчика известного американского журналиста Гарланда Никсона. Заседание было запрошено сразу после того, как украинская сторона запросила заседание в связи с якобы ракетным ударом ВС РФ по селу Гроза в Харьковской области, которое прошло 9 октября.

Ранее в США обвинили Украину в продаже западного оружия палестинским боевикам.

«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», — сказал он.

До этого запрошено российской стороной 6 сентября.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.