В Совфеде заявили, что Западу «приелась» Украина

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Украина «приелась» Западу и отходит на второй план. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На Западе клянутся, что Украина остается важнейшим приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания. Но на деле она с неизбежностью отходит на второй план», — считает парламентарий.

По мнению Пушкова, украинский кризис «успел надоесть, а требования Киева начинают утомлять» государства Запада. Кроме того, решение конфликта в пользу Украины не просматривается, а заявления о скорой победе Киева не оправдались, подчеркивает политик.

Также на поддержку Украины влияет «драматический кризис на Ближнем Востоке», который приведет к глубоким последствиям для западных стран, где проживает «немало радикальных исламистов», пишет сенатор.

«Украина далеко. Исламисты и джихадисты близко, и уже начали проявлять себя», — отмечает Пушков.

До этого Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание западных стран к конфликту на Украине может уменьшиться. Он подчеркивал, что внимание «мирового сообщества» может снизиться.

Ранее военный эксперт Липовой заявил, что США могут бросить Украину ради Израиля.