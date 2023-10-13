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ЕС отреагировал на призыв Израиля эвакуировать 1 млн жителей Газы за 24 часа

Боррель назвал нереалистичным призыв эвакуировать 1 млн жителей Газы за сутки

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Isabel Infantes/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что требование Израиля, согласно которому около 1,1 млн жителей Палестины должны эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа, является нереалистичным. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

«Это нереалистично, чтобы 1 млн человек покинули свои дома за 24 часа», — сказал он.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов. Однако Организаций Объединенных Наций выразила опасения относительно возможных гуманитарных последствий такого перемещения.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров провел с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди телефонные переговоры, в ходе которых дипломаты обсудили израильско-палестинский конфликт. Также отмечается, что главы МИД стран обсудили принятие срочных мер по прекращению огня.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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