Поведение канцлера Германии Олафа Шольца вызывает гнев у украинских властей. Об этом сообщает Politico.

«Колебания Шольца по вопросу поставок ракет Taurus вызывают возмущение в Киеве, однако Берлин имеет немало причин для такой осмотрительности», — отмечается в публикации.

В статье указывается, что ФРГ отказывается поставлять это вооружение Украине в связи с особенностями взрывателя и из-за возможности нанести удар по Крымскому мосту. Авторы указывают, что Крымский мост для украинских властей является «исключительно важной целью», который они пытались разрушить несколько раз.

«По этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus. Недавно он заявил, что если Украина применит немецкую ракету для разрушения моста, то это станет «эскалацией военных действий». Обязанность канцлера — сделать так, чтобы «Германия не стала участницей конфликта», — говорится в публикации.

Кроме того, как отмечают авторы, в Берлине также опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военнослужащих, которые после этого узнают секретную информацию, а эта ракета является единственным в распоряжении Германии «реальным средством для нанесения ударов по объектам в глубине обороны».

«Давление на Шольца усиливается, не исключено, что он может сдаться», — подытожили обозреватели.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке заявлял, что Олаф Шольц приближает поражение Украины, отправляя ей системы противовоздушной обороны.

Ранее Шольцу предрекли провал на выборах.