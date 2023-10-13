В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) внесен в Государственную Думу. Его слова приводит РИА Новости.

«Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную думу», — сообщил Слуцкий.

Он также отметил, что его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. Он предположил, что первое чтение законопроекта пройдет во вторник, 17 октября.

Глава комитета до этого обратил особое внимание, что Россия не выходит из Договора и моратория по проведению ядерных испытаний, а отзывает ратификационную грамоту по ДВЗЯИ, уведомляя об этом ООН. 10 октября Слуцкий заявлял, что проект закона прорабатывается и находится «в высокой степени готовности».

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.