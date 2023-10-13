Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Палестины Аббас выступил против призыва Израиля по эвакуации жителей Газы

Аббас заявил Блинкену, что он против призыва Израиля по перемещению жителей Газы

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что он выступает против призыва Израиля по перемещению проживающих в секторе Газа палестинцев. Его слова приводит Al Arabiya.

«Мы отвергаем насильственное перемещение населения Газы», — заявил Аббас.

Кроме того, Аббас предупредил, что сектор Газа может столкнуться с гуманитарной катастрофой в связи с приостановкой работы социальных служб. Он призвал к срочному открытию гуманитарных коридоров в прибрежный анклав.

13 октября в ООН сообщили, Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили их подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Требование касается и сотрудников ООН, и тех, кто укрывается на объектах ООН. Представители организации считают, что эвакуация приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий