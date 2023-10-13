Президент Палестины Аббас выступил против призыва Израиля по эвакуации жителей Газы

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что он выступает против призыва Израиля по перемещению проживающих в секторе Газа палестинцев. Его слова приводит Al Arabiya.

«Мы отвергаем насильственное перемещение населения Газы», — заявил Аббас.

Кроме того, Аббас предупредил, что сектор Газа может столкнуться с гуманитарной катастрофой в связи с приостановкой работы социальных служб. Он призвал к срочному открытию гуманитарных коридоров в прибрежный анклав.

13 октября в ООН сообщили, Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили их подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Требование касается и сотрудников ООН, и тех, кто укрывается на объектах ООН. Представители организации считают, что эвакуация приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.