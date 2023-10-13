В Красном полумесяце оценили требования Израиля об эвакуации с севера Газы

Представитель Красного полумесяца Палестины Нибал Фарсах заявила, призыв Израиля к эвакуации 1,1 миллиона местных жителей на юг сектора Газа в течение одних суток «невозможно выполнить». Ее слова приводит телеканал Al-Qahera al-Ihbaria.

«Невозможно выполнить требования об эвакуации более миллиона палестинцев из северной части Газы в течение 24 часов, которые даны на это Израилем… Никто не задумался о том, что будет с ранеными, с пациентами больниц, стариками», — заявила Фарсах.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила, что жителей сектора Газа призвали эвакуироваться на юг анклава в целях их собственной безопасности и защиты.

Израильские военные предупредили, что боевики ХАМАС скрываются в Газе в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями.

До этого писатель и общественный деятель Исраэль Шамир в интервью прокомментировал призыв Израиля эвакуироваться из сектора Газа за 24 часа. По его мнению, это сравнимо с «Нахабой». Таким термином называли изгнание палестинцев с территорий, которые сейчас считаются Израилем, — в 1948 году.

Ранее Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа.