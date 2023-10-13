Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ПАСЕ приняла резолюцию, признающую Россию «де-факто диктатурой»

ПАСЕ приняла резолюцию, признающую Россию диктатурой

close
100%
Доминик Бутен/РИА «Новости»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, признающую власть президента РФ Владимира Путина нелегитимной после 2024 года, а Россию — «де-факто диктатурой». Заявление опубликовано на сайте организации.

В ПАСЕ выразили беспокойство по поводу «чрезвычайно длительного пребывания у власти» Владимира Путина, отметив, что в России нет «каких-либо противовесов» в виде сильного парламента, независимой судебной системы и «свободных средств массовой информации».

«Подавляющая власть президента <...> превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатуру», — заявили парламентарии.

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека также обеспокоился «легитимностью и законностью» поправок к Конституции России, внесенных в июле 2020 года о количестве президентских сроков. Эти поправки позволяют президенту Путину оставаться на своем посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, указали в ассамблее.

Комитет также подтвердил свою поддержку решению о международном трибунале, который призван привлечь российское руководство, включая Путина, к ответственности за «аннексию Крыма» и спецоперацию на Украине.

Накануне Госдума приняла закон об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении военного или чрезвычайного положения в России. РФ вышла из состава Совета Европы в марте 2022 года.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий