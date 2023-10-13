МИД Италии сравнил движение ХАМАС с нацистами

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни раскритиковал действия радикального движения ХАМАС в Израиле, заявив, что его участники не отличаются от нацистов. Его слова приводит газета la Stampa.

«Террористы ХАМАС не отличаются от нацистов. Они трусы… И потом из сектора Газа продолжают падать ракеты. ХАМАС должен прекратить запуск ракет по Израилю, иначе очевидно, что последует реакция», — заявил Таяни.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Италии, ХАМАС продолжает войну с Израилем чтобы сжечь мосты, которые строились между умеренным арабским миром и еврейским государством.

«Мы должны работать в противоположном направлении… — изолировать террористов. Мы должны дать понять, что есть другой арабский народ, который не имеет к ним никакого отношения», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее в ХАМАС раскрыли, как долго готовили атаку на Израиль.