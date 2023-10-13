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Путин: однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик

Путин: обострение на Ближнем Востоке — трагедия для палестинцев и израильтян

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке заявил, что однобокая позиция США завела урегулирование между Израилем и Палестиной в тупик, передает ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что обострение палестино-израильского конфликта является беспрецедентной и масштабной трагедией как для израильтян, так и для палестинцев.

«Эта масштабная трагедия , которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, — прямой итог провальной политики США на Ближнем Востоке. Их однобокая линия на протяжении многих лет заводила ситуацию в тупик», — сказал он.

До этого Владимир Путин заявлял, что палестино-израильский вопрос является сложным и чувствительным, а при его обсуждении следует воздерживаться от резких заявлений.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа, а затем бойцы ХАМАС проникли на территорию приграничных районов на юге Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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Война в Израиле
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