Президент Сербии анонсировал досрочные выборы в парламент

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 17 декабря. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, «Сербская прогрессивная партия» Александра Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты.

Вучич заявил, что «услышал все их требования», намекая на письмо, отправленное оппозицией 11 сентября с просьбой о досрочных выборах, говорится в тексте.

«Они просили Белград о парламентских выборах, и они их получили», — сказал президент, добавив, что также состоятся региональные выборы в Воеводине, автономной провинции на севере Сербии.

По мнению президента, Сербия находится на переломном этапе. «Нужен перерыв, чтобы граждане могли сказать, какой политики они хотят», — отметил Вучич.

До этого Александр Вучич заявил во время обращения к нации на фоне антиправительственных протестов, что в государстве проведут досрочные парламентские выборы, но еще неизвестно, в каком месяце.

Ранее Вучич назвал приоритет Сербии.