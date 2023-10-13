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Эксперт рассказал о перспективе вступления Сирии в войну против Израиля

Военно-политический журналист Орлов: Сирия не станет воевать с Израилем

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Shutterstock

Сирия не будет вступать в военный конфликт с Израилем, убежден эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Свое мнение в беседе с телеканалом «360» он объяснил тем, что ХАМАС для Дамаска также является врагом.

Отрицательное отношение Сирии к ХАМАСУ эксперт объяснил тем, что палестинские боевики ранее принимали участие в боях на стороне террористов и получали поддержку от западной коалиции, возглавляемой Вашингтоном. По этой причине напрямую Сирия в конфликт не вступит, однако, если он будет нарастать, попытается вернуть Голанские высоты, которые находятся под оккупацией Израиля, считает Орлов.

По мнению эксперта, вступить в конфликт могли бы Иран и Ливан. Однако эти страны тоже не являются партнерами ХМАС, подчеркнул он.

Говоря о причинах атаки на аэропорты, Орлов заявил, что она не связана с претензиями и плохими отношениями между государствами. «Израиль позволяет себе откровенно бомбить своих соседей по мере своего желания или когда он считает, что это необходимо», — считает эксперт.

Напомним, накануне вечером стало известно, что Израиль ударил по аэропортам в Дамаске и Алеппо. Атаку связали с поставками ХАМАС, подробности – в материале «Газеты.Ru».

После ударов в МИДе Сирии выступили с обвинениями в сторону Израиля в намерении эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке.

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