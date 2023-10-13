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Король Иордании заявил Блинкену о необходимости открытия гумкоридоров в секторе Газа

Король Иордании предостерег от попыток вытеснения палестинцев из-за конфликта

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Global Look Press

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане заявил о необходимости открыть в секторе Газа гуманитарные коридоры, передает телеканал Ash-Sharq.

«Абдалла II подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров для доставки медицинской и чрезвычайной помощи в сектор Газа, подчеркнув важность защиты гражданского населения и прекращения эскалации и войны в Газе», — говорится в статье.

Глава Иордании также предостерег от политики коллективного наказания в отношении жителей сектора Газа, подчеркнув необходимость защиты гражданских лиц с обеих сторон в соответствии с гуманитарными ценностями и международным правом.

10 октября Минздрав в секторе Газа попросил в срочном порядке открыть коридор для доставки необходимой медицинской помощи в больницы анклава.

К этому же призвали в палестинском Красном полумесяце и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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