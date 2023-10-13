МИД России сообщил о проработке вариантов эвакуации из сектора Газа

Пресс-секретарь дипмиссии РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова заявила о продолжающейся проработке вариантов эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что сейчас определяются даты и маршруты вывоза граждан РФ, поэтому конкретно они обозначены быть не могут. По словам Зариповой, миссия работает в штатном режиме и не получала угроз.

До этого Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в секторе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Новость дополняется.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».