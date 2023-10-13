В Испании считают, что Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский решил посетить заседание министров обороны стран-членов НАТО, поскольку боится, что США переключат свое внимание на Израиль. Об этом сообщает издание El Mundo.

«Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель. Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что такое поведение Зеленского вызвано тем, что в Киеве опасаются, что надвигающаяся война в секторе Газа окажется в центре внимания внешнеполитических ведомств всего мира, в том числе и США. Понимая это, украинский лидер приехал на саммит, чтобы обсудить вопросы помощи лично.

До этого Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание западных стран к конфликту на Украине может уменьшиться. Он подчеркивал, что внимание «мирового сообщества» может снизиться.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.