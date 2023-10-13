В конгрессе США призвали усилить ядерный потенциал

В конгрессе США сообщили, что ядерные силы Вашингтона нуждаются в качественном и количественном усилении из-за того, что Соединенные Штаты плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем. Об этом говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.

Отмечается что цели стратегии США «должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений».

Также сообщается, что существующая на данный момент программа модернизации ядерных сил США абсолютно необходима, хотя и недостаточна для противостояния новым угрозам, исходящим от России и Китая.

«Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных», — подчеркивается в докладе.

Конгрессмены также отмечают, что размер и состав ядерных сил США должны учитывать возможность совместной агрессии со стороны России и Китая.

10 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия зафиксировала признаки того, что американские военные вели подготовку к ядерным испытаниям в Неваде.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».